Kokkuleppeta Brexiti korral kardetakse hinnatõusu ja segadust piiril

Peaminister Theresa May valitsuse ja paljude teiste hinnangul oleks see ülimalt kahjulik ja seetõttu soovivad nad järkjärgulisemat üleminekut. Kui aga parlament selles kokkuleppele ei jõua ja midagi muud ei juhtu, lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta, vahendab BBC.

See tähendaks, et Ühendkuningriik ei peaks alluma Euroopa Liidu reeglitele. Selle asemel peaks kaubanduse osas järgima Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tingimusi. Paljude ettevõtete jaoks tähendaks see uusi makse impordile, ekspordile ja teenustele, mis ilmselt suurendaks tegevuskulusid. See tähendaks, et mõnede kaupade hinnad Suurbritannias tõuseksid.

Suurbritannia kaotaks ka kaubanduskokkulepped teiste riikidega, mis tal olid Euroopa Liidu liikmena, ning need tuleks kõik uuesti läbi rääkida koos kokkuleppega Euroopa Liidu endaga.

Suurbritannia tootjad kardavad viivitusi sissetoodavate komponentide kohalejõudmisel.