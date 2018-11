Kõikvõimas Vadik: Venemaa Altai krai korruptsioonivastase võitluse juhi arvetelt leiti miljard rubla

Venemaa siseministeeriumi Altai krai peavalitsuse majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse valitsuse juht Nadvotski vahistati altkäemaksuvõtmise eest eriti suures ulatuses.

„Ta unistas pooleteise miljardi rubla kogumisest. Kõikvõimsa Vadiku eeslinnakodus, aga see on 35 hektarisajandikku maad koos metsaga, toimusid läbiotsimised. Polkovnik jõudis koguda miljard rubla. Vahistatud polkovniku kogu vara on arvetel – see konfiskeeritakse,” öeldakse teates.

16. novembril teatati, et Nadvotski ja tema endine kolleeg vahistati kahtlustatuna viie miljoni rubla (66 800 euro) suuruse altkäemaksu võtmises.

Uurijate andmetel sai polkovnik Nadvotski politseinik Jevgeni Gretšiškini vahendusel raha ühelt ettevõtjalt, et lõpetataks tema juhitud ettevõtete kontrollimine.