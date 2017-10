Kõige paremini Soomet iseloomustava sõna kandidaadid on näiteks kalsarikännit, löyly, perkele ja sisu

Soome Kodumaiste Keelte Keskus sai soomlastelt umbes 600 ettepanekut sõnade kohta, mis kirjeldaksid kõige paremini iseseisvat Soomet.

Kõigist pakutud sõnadest valis Kodumaiste Keelte Keskus lõppvooru kümme sõna. Need on demokratiavaje (demokraatiapuudujääk), elähän (ära nüüd, murdepäraselt), kalsarikännit (aluspükstes purjutamine), löyly (leil), metsä (mets), no niin (no nii), perkele (kurat), sauna (saun), sinivalkoinen (sinivalge) ja sisu (visadus, kangus).

Neist kolm enim mainitud sõna olid sisu, perkele ja sinivalkoinen.

Kodumaiste Keelte Keskuse nõukogu valib Soome sõna kümne finalisti hulgast. Soome sõna valitakse 5. detsembril ning see peaks kõige paremini kirjeldama saja-aastast iseseisvat Soomet.