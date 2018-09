Kohus otsustas Turu saarestiku rahapesujuurdlusega seotud kahtlusalused, sealhulgas Eesti kodaniku, vahi alla jätta

Päris-Soome esimese astme kohus jättis vahi alla Venemaa ja Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse raskes rahapesus. Vene meest kahtlustatakse ka raskes maksupettuses ja Eesti meest raskele maksupettusele kaasaaitamises, vahendab Yle Uutiset.

Istung toimus suletud uste taga.

Vene mehe advokaadi Tuomas Sunnari sõnul eitab tema klient kategooriliselt mingi kuriteo toimepanemist.

"Tal on selles juurdluskogumis väga tühine roll ja kogu tegevus on olnud täiesti seaduslik," ütles Sunnari.

Ka Eesti mees eitab kuriteokahtlustust. Advokaat Jukka Pasanen ütles, et tema klient ei ole teadlik mingist kriminaalsest tegevusest.

"Klient ise suhtub neisse kahtlustustesse nii, et ta eitab selles asjas süüdi olemist igasuguses kriminaalses tegevuses. Ta ei ole teadlik mingist kriminaalsest tegevusest üldse, mis oleks selle kogumiga seotud. Kui sellist tegevust on, ei ole see talle teada. Tema seotus sellega (ettevõttega Airiston Helmi) on üsna õhuke," ütles Pasanen.

Politsei peab nüüd nädala jooksul ehk 2. oktoobriks esitama kohtule lisatõendeid või muidu vabastatakse mehed eeluurimisvangistusest.