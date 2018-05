Kohus määras Soome tolli juhile ametiseisundi kuritarvitamise eest trahvi

Helsingi esimese astme kohus mõistis Soome tolli peadirektorile Antti Hartikainenile ametiseisundi kuritarvitamise eest 950 eurot trahvi.

Kohtu sõnul oli Hartikainenil huvide konflikt, kui ta osales oma abikaasat puudutava asja arutamises, vahendab Ilta-Sanomat.

Hartikainen osales 2015. aastal tolli juhtgrupi koosolekul, kus arutati alkoholi ebaseadusliku sisseveo tõhustatud kontrolli ja sellega seotud tähtajaliste ülesannete jätkamist. Need otsused puudutasid Hartikaineni abikaasat, kes tollal töötas kõnealustes ülesannetes tähtajalise tolliinspektorina.

Hartikainen teatas küll koosolekul, et ei osale otsuse tegemisel, kuid ei lahkunud koosolekuruumist. Kohtu sõnul on haldusseaduses selgelt öeldud, et ametnik ei tohi viibida menetlemise juures, kui tal on huvide konflikt.

Hartikaineni kohalviibimine võis kohtu hinnangul asja arutamist mõjutada tema tähtsa positsiooni tõttu. Ta oleks pidanud lahkuma kuuldekaugusest väljapoole.

Kohus leidis, et tegu oli tahtlik, kuid lähenes ettekavatsematule. Hartikainen suhtus kohtuotsuse järgi hoolimatult sellesse, kuidas seadusesätteid peaks praktikas järgima.