Kohtunik tõkestas Trumpi katse sisserändajatele „varjupaika“ andvad linnad föderaalrahata jätta

San Francisco ringkonnakohtu kohtunik William H. Orrick blokeeris teisipäeval ajutiselt USA presidendi Donald Trumpi katse jätta kohalikud omavalitsused föderaalrahast ilma, kui nad piiravad oma koostööd sisserände alal.

Kohtunik Orrick kirjutas, et president ületas jaanuaris allkirjastatud täidesaatva korraldusega oma volitusi, sidudes miljardid dollarid föderaalrahastust sisserändealase tegevusega. Orricku sõnul võib selliseid tingimusi kulutustele seada kongress, vahendab New York Times.

Kuigi justiitsministeeriumi juristid väitsid, et valitsus ei kavatse kinni pidada märkimisväärseid rahasummasid, märkis kohtunik, et president ja peaprokurör Jeff Sessions on väitnud, et karistus võib olla märksa suurem.

„Kui korralduse ulatuse kohta oli kahtlusi, siis on president ja peaprokurör need hajutanud oma avalike kommentaaridega,“ kirjutas Orrick.

Kuigi otsus on vaid ajutine tõkend, kuni kohtunik teeb laiema otsuse täidesaatva korralduse põhiseadusele vastavuse kohta, andis Orrick tugevalt märku, et hagejad San Francisco linn ja Santa Clara maakond saavutavad tõenäoliselt püsiva võidu. Tegemist on ka esialgse otsusega selle kohta, kas Valge Maja saab sundida linnu ja maakondi aitama föderaalseid immigratsiooniagente sisserändajate kinnipidamisel ja väljasaatmisel.

„Taaskord on üksik ringkonnakohtunik – seekord San Franciscos – eiranud föderaalset immigratsiooniseadust, et kehtestada uus immigratsioonipoliitika kogu riigi jaoks,“ kommenteeris Valge Maja teisipäeva õhtul.

Mis muudab linna või maakonna niinimetatud „varjupaigaks“ (inglise keeles sanctuary), on tõlgendamise küsimus, kuid enamik neist, mis esitlevad end varjupaikadena, sealhulgas New York, Los Angeles, San Francisco ja Houston, piiravad seda, kui palju nad teevad koostööd föderaalvõimudega, keeldudes tihti üle andmast ebaseaduslikke sisserändajaid kohalikest vanglatest, välja arvatud teatud tingimustel, või ei lase kohalikel politseinikel inimestelt immigratsioonialast staatust küsida.

San Francisco linn väitis, et Trumpi täidesaatev korraldus rikkus põhiseadust, püüdes põhimõtteliselt käskida osariigi ja kohalikel ametnikel jõustada föderaalset immigratsiooniseadust. Praktikas tähendab see San Francisco kaebuse järgi seda, et linna sunnitakse tegema koostööd föderaalsete immigratsiooniagentidega, mis seab ohtu avaliku korra, lõhkudes usalduse kohalike võimude ja sisserändajate vahel, kes linna väitel teatavad edaspidi vähema tõenäosusega kuritegudest või annavad tunnistusi.

San Francisco hinnangul kaotaks linn täidesaatva korralduse järgi üle miljardi dollari föderaalrahastust. Santa Clara teatas 1,7 miljardist dollarist ehk enam kui kolmandikust sissetulekust.