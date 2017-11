Kohtuarhiivist kadus toimik Läti endise peaministri Godmanise võimaliku koostöö kohta KGB-ga

Läti ajaloolasi paneb muretsema KGB-d puudutavate dokumentide kadumine kohtuarhiivist, teatas KGB arhiivide uurimise teadusliku komisjoni esimees Kārlis Kangeris.

Riia rajoonikohus lükkas eile tagasi komisjonile informatsiooni esitamise taotluse, teatades, et ei anna välja toimikut Läti NSV endise ministrite nõukogu esimehe Ivars Godmanise võimaliku koostöö kohta KGB-ga, sest seda toimikut kohtuarhiivis ei ole, vahendab Läti Delfi.

Läti rahvusarhiivi esindaja Māra Sprūdža ütles komisjonile, et avaldus palvega kontrollida, kas toimik asub rahvusarhiivis, saadeti arhiivi Sigulda filiaali, kus säilitatakse Riia rajoonikohtu dokumente, kuid tõenäosus, et see seal asub, on kaduvväike.

Kangerise sõnul paneb toimiku võimalik kadumine uurijaid muretsema, sest ühe toimiku koostöö kohta KGB-ga hävitas varem Valmiera kohus, ning nüüd on võimatu teada saada kohtus antud ütlusi.

„Me kirjutasime sellest rahvusarhiivile, pöördusime erinevate instantside poole. Loomulikult ei tohi nii teha, sest toimikuid tuleb säilitada,” ütles ajaloolane.

Kangeris selgitas, et Godmanise toimikut on vaja uurimisprojekti jaoks, kuid kohus teatas, et seda ei ole enam võimalik leida.

„Kohtumaterjalid on väga tähtsad, sest neis figureerivad paljude inimeste ja endiste KGB töötajate tunnistused,” rõhutas Kangeris.