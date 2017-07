Klassi priimusest lapsdžihadististiks: 16-aastase Linda Wenzeli lugu Mosulist

Pühapäeval tabasid Iraagi võimud Mosuli lähedalt 16-aastase Linda Wenzeli, kes aasta eest siirdus Iraaki, et abielluda ISISe võitlejaga.

2016. aasta 1. juulil läks Linda Wenzel oma Dresdeni lähedal asuvast Pulsnitzi külas asuvast kodust ära, öeldes vanematele, et ööbib sõbranna pool. Seeasemel ostis ta lennupileti Istanbuli, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Internetis ringles möödunud nädalal pilt neiust, kes oli ümbritsetud Iraagi sõduritest. Sõdurid arvasid neiul esmalt olevat jeziidi või tšetšeeni päritolu, kuid Wenzel vihastas ning lausus ise, et on sakslanna. Seepeale pidi ta ära võtma oma pearäti ning laskma end pildistada, et Saksamaal saaks teda tuvastada nii lähedased kui ametiasutused.

Linda 29-aastane õde, Miriam, ei vajanud lisatõendeid. Ta sai juba internetis ringlenud uduse pildi järgi aru, et tegu on tema väikeõega. Linda istub parasjagu Bagdadis vangis ning ta nõudis teda intervjueerinud ajakirjanikult kõne oma õele. Kuigi Linda on arreteeritud ning teda ootavad radikaliseerumise eest karistuspügalad nii Saksamaal kui Iraagis, rõõmustab Miriam, et ta elab. Viimati kuulis ta oma põgenenud õest jaanuari lõpus.

Linda Wenzel, 17yo from #Germany escapes home to join #Daesh. #Berlin confirmed her status and receiving consular services. pic.twitter.com/xkqyuTDfTL — Ammar Altahan (@ammaraltahan) July 23, 2017

Tee Mosulisse

Linda oli koolis vaikne õpilane, kelle lemmikaineteks olid matemaatika, keemia ning füüsika. Tema keskmine hinne oli 4,9. Räpi asemel kuulas ta Araabia muusikat ning pisut enne põgenemist hakkas kandma pearätti.

Linda kadus nagu paljud teised neiud. Noored tüdrukud on ISISele hea sihtgrupp, keda läbi interneti värvata. Nad elavad soovunelmates ning neil jääb vajaka kriitilisest mõtlemisest. Interneti vahendusel manatakse neidudele pilt, kuidas Süürias ja Iraagis tegutseb tõeline islamiriik, mis hädasti just nende noorte toetust vajab.

Elu kalifaadis kujutatakse kinnistes vestlustes, romaniseeritakse „džihaadi lõvi“ võitlust läbi pommirahe uskumatute vastu. Pisut hiljem käsitletakse maitsvaid kalifaadi retsepte. Juba abielus naised räägivad, kuidas truult oma abikaasasid võitluses toetavad. Linda tõmmati selle sisse ning ta põgenes kodunt.

Soov minna koju

Iraagi sõdurid leidsid Linda koos teiste ISISe abikaasadega Tigrise lähedalt keldrist. Nad olid sinna end Mosulit vabastavate valitsusvägede eest peitnud. Ta kandis beež hijabi ning kirjut maani kleiti. Erinevalt teistest leitud naistest oli ta rahulik ning avaldas kohe soovi saada tagasi koju.

„Mul on kõrini kõikidest relvadest, lärmist, sõjast, ma tahan tagasi koju Saksamaale,“ sõnas ta ajakirjanikule Bagdadis. Linda on kergelt haavatud, teda on vasakule reiele riivanud püsikuul. Temaga koos leitud tšetšeen kaotas Mosuli vabastamisel oma kaks last ning võib ilma jääda oma käest.

16-aastane neiu on ohuks Saksa riiklikule julgeolekule ning hetkel ootavad teda ees vangistusaastad Iraagis ning karistus Saksamaalt.