Kirkuki piirkonnas ähvardab puhkeda kurdide ja Iraagi armee kokkupõrge

Iraagi armee alustas täna operatsiooni kurdide käes olevate positsioonide tagasivõtmiseks vaidlusaluse naftalinna Kirkuki ümbruses.

Kõrge kurdi ametnik ütles, et pealetungile on „iga hinna eest“ vastupanu osutama saadetud tuhanded raskelt relvastatud võitlejad, ning kutsus üles rahvusvaheliseks sekkumiseks, et hoida ära vastasseisu ägenemine, vahendab AFP.

Iraagi armee ja kurdide omakaitsevägi peshmerga on olnud USA juhitud koalitsiooni võtmeliitlased võitluses Islamiriigi vastu ning nendevahelise kokkupõrke oht on lääne valitsustele suur probleem.

Etniliselt lõhenenud, kui ajalooliselt kurdi enamusega Kirkuk on üks mitmest regioonist, mille peshmerga võitlejad võtsid üle Iraagi armeelt 2014. aastal, kui džihadistid hõivasid suurema osa Põhja- ja Lääne-Iraagist.

Bagdad on aga kategooriliselt vastu kurdide ambitsioonidele liita naftarikas provints oma autonoomse regiooniga põhja pool ning on väljendanud otsustavust see tagasi võtta.

„Iraagi relvajõud liiguvad edasi, et võtta tagasi oma sõjalised positsioonid, mis võeti üle 2014. aasta juuni sündmuste ajal,“ ütles anonüümseks jääda soovinud Iraagi kindral telefoni teel AFP-le.

Kindrali sõnul on föderaalväed täna hommikul juba ära võtnud ühe baasi Kirkukist läänes. Peshmerga võitlejad taganesid öösel ilma võitluseta.

Iraagi kurdide juhi Massoud Barzani lähedane abi Hemin Hawrami lubas aga, et peshmerga jõud kaitsevad oma positsioone.

„Tuhanded raskelt relvastatud peshmerga üksused on nüüd täielikult oma positsioonidel Kirkuki ümber,“ ütles Hawrami. „Nende käsk on kaitsta iga hinna eest.“

Hawrami kutsus rahvusvahelist kogukonda sekkuma ja kutsuma Iraagi peaministrit Haider al-Abadit Rahva Mobilisatsioonijõude, kus domineerivad Iraani välja õpetatud šiiidid, tagasi tõmbama, kui viimased veel Abadit kuulavad.

Kaks nädalat tagasi toetasid kurdi valijad mittesiduval referendumil ülekaalukalt iseseisvust. Föderaalvalitsus kuulutas referendumi ebaseaduslikuks.