Kindral Terras Rootsi ajalehele: meie maast ei saa mõne tunniga üle sõita

Eestis ei kardeta Venemaad, vaid ollakse enese kaitsmiseks paremini valmis kui kunagi varem, ütles kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras Rootsi ajalehele Dagens Nyheter. „Meie peamine ülesanne on panna Putin NATO-sse uskuma,“ teatas Terras.

„Lääne meedia väidab tihti, et Eesti, Läti või Leedu rahvas kardab Venemaad. Ei, me ei karda, aga me peame ettevalmistatud olema. Täna oleme me palju paremini ettevalmistatud oma maa kaitsmiseks kui kunagi varem ajaloos. Meie maast ei saa mõne tunniga üle sõita. Punkt,“ ütles Terras Dagens Nyheterile.

Küsimusele, kas kindral Terras usub, et Venemaa plaanib Eestit rünnata, oli vastus järgmine: „Ma ei tea. Aga ma usun NATO-sse. Ja meie peaülesanne on hoolitseda selle eest, et Putin usuks NATO-sse.“

„Ei ole nii, et britid tulevad Eestit kaitsma,“ ütles Terras NATO pataljoni Eestisse paigutamise kohta. „Vaid on 28 liitlasriiki, kes on otsustanud kaitsta NATO idatiiba, mis juhtub olema Eesti, Läti ja Leedu. Sellel on heidutuse väärtus. Eesti puhul oleme me võtnud pardale kaks tuumajõudu: Suurbritannia ja Prantsusmaa.“

Rootsis on mõnikord räägitud, et NATO on vaenulik ja püüab Venemaa sisse piirata. Dagens Nyheter küsis, mida Terras sellest arvab.

„NATO ei ole kunagi olnud agressiivne organisatsioon. Aga ma olen näinud Vene videost, et Eesti harjutab Moskva ründamist. Nad näitasid pilte eestlastest meie metsades ja võrdlesid metsadega Moskva lähedal: „Nad treenivad sama tüüpi maastikul.“ Jah, vabandust, aga Eestis on sama tüüpi maastik. See on propaganda,“ ütles Terras.

„Kui me võrdleme sõjaväeõppusi, oli Vene manöövritel Zapad 2013 üle 100 000 sõduri, samas kui NATO viis läbi õppuse Steadfast Jazz 7000 sõduriga,“ lausus Terras ja jätkas: „Kui keegi ütleb, et me provotseerime, siis mina arvan vastupidi, et me provotseeriksime Venemaad mitte midagi tegemisega. Tühimiku jätmine – nagu Ukrainas Krimmis – oli nende jaoks piisavalt provokatiivne, et astuda esimene samm. Nii et ärgem provotseerigem Venemaad. Kui on tühimik, eelistame me selle täita meie enda julgeolekuga ja me oleme teel selle tegemise suunas.“