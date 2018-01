Kindral Terras kinnitas Saksa lehele: Venemaa harjutas Zapadil ulatuslikku sõjalist rünnakut NATO vastu

Saksamaa suurima levikuga ajaleht Bild teatas 19. detsembril kahele NATO luureallikale viidates, et Vene relvajõudude septembrikuised õppused Zapad-2017 olid kuiv trenn täiemõõduliseks konventsionaalseks sõjaks NATO vastu Euroopas. Nüüd kinnitas Bildi artiklis kirjutatut Eesti kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras.

Bild küsis Terraselt, millised plaanid on Eesti kaitseväel Vene armee teoreetilise sissetungi puhuks, võttes arvesse Eesti geograafilist haavatavust.

„Väärib meelde tuletamist, et Eesti kaotas oma iseseisvuse kahe türanni vahelise salapakti tõttu ja ilma relvastatud vastupanuta 1939. ja 1940. aastal. Me ei tee enam sama viga. Eesti kaitsevägi on kasvanud 25 000-liseks reservjõuks. Meil oli mobilisatsiooniõppus, mis kutsus 2015. aastal teenistusse 14 000 sõdurit ja saadud õppetunnid olid, et me suudame mobiliseerida ja organiseerida reservüksused 24 tunniga. Samal ajal on ilmselge, et Eestit saab efektiivselt kaitsta ainult koos NATO liitlastega. Me oleme olnud usaldusväärne liitlane oma sõduritega Afganistanis ja kaitsekulutustega, mis ületavad kahe protsendi verstaposti,” vastas Terras.

Bild küsis Terraselt lõplikku hinnangut õppustele Zapad-2017.

„Las ma ütlen selgelt: õppustega Zapad-2017 simuleeris Venemaa suuremõõtmelist sõjalist rünnakut NATO vastu. See ei olnud suunatud ainult Balti riikide vastu, sest oli kogu sõjatandri ulatuses õppuste seeria, mis ulatus kaugelt põhjast Musta mereni. Kogu õppuste mõõtmed ja ulatus oli kaugelt suurem kui ametlikult teatatud,” ütles Terras.

Loe veel

Bildi küsimusele Venemaa küberrünnakute kohta Balti riikide vastu vastas Terras, et Eesti kaitseväes on praegu käimas küberstaabi moodustamise protsess. Üha rohkem pööratakse tähelepanu ja suunatakse ressursse küberekspertide värbamisele Eesti kaitseväkke. Küberrünnakud on Terrase sõnul muutunud reaalsuseks, mis on osa Venemaa agressiivsest käitumisest lääne vastu. Küberrünnakud on taustamüra, mis on alati olemas ja millega peab olema valmis tegelema, märkis Terras.

Bild küsis Terraselt ka, kuidas on venekeelne elanikkond integreeritud Eesti kaitseväkke.

Terras vastas, et küsitluste järgi ei ole venekeelse elanikkonna hulgas märkimisväärseid valitsusvastaseid meeleolusid. Eesti kaitsevägi on Terrase sõnul avatud ja modernne sõjavägi, mis hindab kõigi ühiskonnaliikmete panust. Venekeelne vähemus on tugevalt esindatud kogu struktuuris ja kõigil tasemetel. Venekeelse taustaga sõdurid ja ohvitserid on lahutamatu osa üksustest, mis on olnud paigutatud Afganistani, Iraaki, Kesk-Aafrika Vabariiki, Malisse jne, teatas Terras.