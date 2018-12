Kindel otsus: Theresa May jätab homse Brexiti-hääletuse ära

Peaminister selgitas oma põhjendusi kirjas. May sõnul on saadikud nõus suurema osaga kokkuleppest, aga Põhja-Iirimaa küsimus tekitab endiselt vastuseisu.

May kinnitas, et usub võimalusse lepe siiski heaks kiita.

Hääletuse edasilükkamise teate peale langes Briti naela suhe dollarisse viimase 18 kuu madalaimale tasemele. Nael langes dollari vastu 0,5 ja euro vastu 0,8 protsenti.

May on rääkinud ka Euroopa Liidu juhtidega, et arutada nendega võimalusi taasalustada lahkumisläbirääkimisi. Euroopa komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva sõnul pole Euroopa Liidul kavatsust läbirääkimisi uuesti alustada.

Peamiseks vaidlusküsimuseks on Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahelise piirikontrolli vältimise küsimus. Kriitikute hinnangul tekitab kokkulepitud lahendus kaubandustõkke Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Suurbritannia vahele.