Kimi ja Trumpi korteeže pildistanud Eesti Päevalehe reporter: liidrid saabusid sireenideta, turvakontroll on üllatavalt leebe

Hommikul Donald Trumpi ja Kim Jong-uni korteežide saabumist jälginud ajakirjaniku sõnul mõjus üllatavalt ka see, kui diskreetselt riigijuhid saarele saabusid. „Jälgisin saabumist otse sadamas asuva kaubanduskeskuse kõrval, kust algab Sentosa saarele viiv tee,” ütles Jaagant. „Korteeži möödaminek oli natuke ootamatu, sest vastassuunas liiklust kinni ei pandud, ei olnud ka sireene ega midagi. Liidrite tulekust sai aimu selle järgi, et hakkasid tulema politsei mootorrattad. Kolonnid liikusid läbi rahulikult ja vaikselt: kõigepealt umbes pool 9 hommikul Trumpi oma ja veerand tundi hiljem Kimi kolonn järgi.”

Reporteri sõnul on tajuda, et Singapuri võimud on püüdnud kohtumisega kohalikke võimalikult vähe häirida. „Nagu tänasesse Eesti Päevalehte kirja sai, siis keegi kurtma ei kipu, et nende elu see tippkohtumine kuidagi palju segaks,” ütles Jaagant. „Üldiselt on inimesed pigem positiivselt elevil või täiesti neutraalsed. Ilmselt mängivad siin reaktsioonides rolli ka siinse Aasia regiooni kultuuritavad.”

Loe veel

Kui akrediteeritud ajakirjanikke oli eilsetel andmetele umbes 2500, siis tegelikult on välismeediat neid Jaaganti sõnul saarel ja selle ümbruses tajutavalt rohkem. „Huvitav, et Kim paistab olevat kaasa võtnud ka hulga oma alluvatest ajakirjanikke,” lisas Jaagant. „Kimi luksus-Mercedese ees liikunud auto katuseluugist olid vööni väljas kaks fotoaparaatidega meest, kes riigipea autot pildistasid.”