Kim Moonile: ma olen valmis tuumarelvadest täielikult loobuma

Põhja-Korea juht Kim Jong-un ütles laupäeval üllatuslikul kohtumisel Lõuna-Korea president Moon Jae-iniga, et ta soovib kõneleda USA riigipea Donald Trumpiga, olles valmis arutama täielikku tuumarelvadest loobumist.

Kim kohtus Mooniga avalikkust sellest eelnevalt teavitamata, arutades, kuidas päästa kohtumist president Trumpiga. USA riigipea teatas neljapäeval kohtumise tühistamisest, põhjendades seda Põhja-Korea avaliku vaenulikkusega, kuid pärast kõnelusi Pyongyangiga teatas ta juba reedel, et võib kohtumisega plaanide kohaselt siiski edasi minna, vahendab ajaleht The New York Times.

Kimi ja Mooni äkk-kohtumine demilitariseeritud tsoonis asuvas Rahumajas Lõuna-Korea poolel Panmunjomi külas vältas orienteeruvalt kaks tunnikest.

Moon andis esimese ülevaate kohtumisel räägitust pressikonverentsil pühapäeva hommikul Soulis.

Ta ütles, et kohtumise ajal väljendas Kim soovi teha lõpp sõjale ja vastasseisule Korea poolsaarel, avaldades valmisolekut loobuda Põhja-Korea tuumarelvadest. Mooni sõnul tahab Kim, et kohtumine Trumpiga leiaks aset ja seda saadaks edu.