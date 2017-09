Kim Jong-uni sõnavõtt võib viidata soovile alustada läbirääkimisi

Lõuna-Korea Souli Yonsei Ülikooli Põhja-Korea ekspert John DeLury ütles, et Kim Jong-uni laupäevane sõnavõtt võib viidata soovile alustada kõnelusi.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un vandus laupäeval, et stalinistlik riik jätkab tööd selle nimel, et jõuda oma „tuumaeesmärkide täitmiseni“. „Meie lõppeesmärgiks on saavutada jõudude tasakaal Ameerika Ühendriikidega, et selle valitsejatel poleks enam julgust rääkida sõjalisest lahendusest Põhja-Korea osas,” vahendas kohalik uudisteagentuur laupäeval Kimi sõnu.

„Antud avaldus on oluline,“ ütles DeLury uudistekanalile Fox. „Ma usun, et see märgib avanemist.“

Ühe näitena tõi ekspert Põhja-Korea liidri jutust välja koha, kus ta rääkis tuumavõimekusest kui „tasakaalu“ saavutamisest, mitte soovist USA „pihuks ja põrmuks“ muuta, nagu on olnud riigi varasem retoorika.

Kim Jong-un väljendas oma laupäevases avalduses ühtlasi rõõmu, et tuumavõimekuse saavutamise protsess on jõudnud lõppfaasi. John DeLury hinnangul näitas see, et Kim on juba õige pea valmis kaaluma läbirääkimiste alustamist.

„Tema sõnad on märkimisväärsed,“ ütles ta. „Need tulevad Kim Jong-uni enda suust… enam kõrgemat taset ei ole.“

John DeLury on üks paljudest ekspertidest, kes on veendumusel, et ainus võimalus Põhja-Korea kriis lahendada, on alustada läbirääkimisi. „Meil tuleb kõnelda,“ rõhutas DeLury telekanalile. „USA juhtivametnik või president Trumpi usaldusisik peab istuma ühe laua taha Põhja-Korea juhtivametniku või Kim Jong-uni usaldusisikuga. Kuni kõneluste alustamiseni läheb kõik vanaviisi edasi.“

USA on aastate eest korduvalt Põhja-Koreaga kõnelusi pidanud, kuid tulutult.