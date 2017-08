Kim Jong-Un tutvus Guami raketirünnaku plaaniga

Pyongyangi riiklik meedia teatas, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un viidi kurssi plaaniga tulistada rakette Guami lähedale, kus asuvad USA õhu- ja mereväebaas.

Samuti teatati, et enne "Guami tulega ümbritsemise" otsuse tegemist jälgib ta veel veidi "jänkide mõtlematut ja rumalat käitumist", vahendas BBC.

Riiklik uudisteagentuur KCNA sõnul tutvus Kim "plaaniga kaua aega" ja arutas seda kõrgete sõjaväe ohvitseridega.

Kim pani vastutuse pingete leevendamise ja ohtliku sõjalise konflikti vältimise eest Korea poolsaarel Ühendriikidele. Ta kutsus USA-d üles "lõpetama viivitamatult ülbed provokatsioonid" Põhja-Korea vastu ning edaspidi Pyongyangi enam mitte provotseerima.

Eelmisel nädalal teatas Põhja-Korea sõjavägi, et saab augusti keskpaigaks valmis üksikasjaliku plaani tulistada neli keskmaa ballistilist raketti Guami ümbrusesse ja esitab selle oma liidrile heakskiitmiseks.

Pinged USA ja Põhja-Korea vahel on kasvanud setsaadik, kui Pyongyang katsetas läinud kuul kaht mandritevahelist ballistilist raketti, mis on võimelised küündima suure osani Ühendriikidest.

USA president Donald Trump ähvardas Põhja-Koread "tule ja raevuga", kui see peaks Ühendriikide ähvardamist jätkama. "Põhja-Koreal on parem loobuda Ühendriike ähvardamast. Muidu nad kohtavad tuld ja raevu, millesarnast maailm ei ole kunagi varem näinud," lausus ta New Jerseys peetud kõnes.

Põhi vastas sellele ähvardusega Guami suunas rakette tulistada.

Sõnasõda on tekitanud muret rahvusvahelises üldsuses, pooli on vaoshoitusele manitsenud muu hulgas Hiina president Xi Jinping.