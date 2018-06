Kim Jong-un saabus Singapuri, peljates riigipööret kodumaal

Optimistlikult võiks siit välja lugeda lootust, et Kimil on läbirääkimistega tõsi taga, sest igasugune desarmeerimine tekitab mõistetavalt suurimat vastuseisu just kõrgete sõjaväelaste seas.

Kim ei ole oma ametiajal veel kodust nii kaugele reisinud. Kapitalistlik elulaad ei ole talle siiski võõras, sest nooruses õppis Põhja-Korea riigipea väidetavasti Šveitsis. USA presidendiga tühjas Singapuri luksushotellis maailma asju arutada on aga midagi sootuks muud. Trump tunneb ennast sellises miljöös märksa kodusemalt, mis annab talle ilmselt psühholoogilise eelise, kuigi tema soovimatus valmistuda kohtumiseks ette, millega ta on ka kelkinud, võib talle valusalt kätte maksta.