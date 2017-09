Kim Jong-un: Põhja-Korea saavutab oma eesmärgi tuumavõimekusest

Põhja-Korea juht Kim Jong-un vandus laupäeval, et riik jõuab oma tuumaeesmärkide täitmiseni ja saavutab sellega sõjaväelise jõudude tasakaalu Ameerika Ühendriikidega.

“Meie lõppeesmärgiks on saavutada jõudude tasakaal Ameerika Ühendriikidega, et selle valitsejad ei julgeks enam rääkida sõjalisest lahendusest Põhja-Korea osas,” vahendab uudisteagentuur KCNA Kimi sõnu. “Meil tuleb šovinistlikele suurjõududele selgelt näitada, kuidas meie riik saavutab oma eesmärgi tuumavõimekusest, vaatamata nende lõpututele sanktsioonidele ja blokaadile.”

Hiina suursaadik Washingtonis Cui Tiankai ütles aga samal ajal ajakirjanikele, et USA-l tuleks hoiduda ähvarduste tegemisest: „Ameeriklased peaksid tegema enam, et leida tõhusaid viise, taastamaks dialoog ja alustamaks läbirääkimisi.“

„Ausalt öeldes peaks USA minu meelest tegema... palju rohkem kui praegu,“ lisas ta.

Kui Valge Maja pressiesindajalt reedel otseste kõneluste võimalikkuse kohta küsiti, vastas ta: „USA president ja rahvusliku julgeoleku nõukogu on öelnud korduvalt, et Põhja-Koreaga praegu ei kõnelda.“ Ta hoiatas, et sõjaline lahendus on aga endiselt laual.

ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas sel esmaspäeval Põhja-Koreale juba kaheksanda komplekti sanktsioone väidetava vesinikupommi katsetuse eest. Põhja-Korea organisatsioon Korea Aasia-Vaikse Ookeani Rahukomitee vastas reedel „jälgile sanktsioonide resolutsioonile“ vihase retoorikaga.

„Korea Rahvademokraatliku Vabariigi armee ja rahvas nõuavad üksmeelselt, et jänkid, „sanktsioonide resolutsiooni“ kokku keetmise peasüüdlased, pekstaks surnuks, nagu kasutatakse keppi marutõbise koera peal,“ ütles rahukomitee esindaja.

Jaapanit süüdistas organisatsioon USA pilli järgi tantsimises ja hoiatas seda söjalise löögi eest.„Jaapani saarestiku neli saart tuleb Juche (kohalik ideoloogia) tuumapommiga merre uputada,“ hoiatas rahukomitee.