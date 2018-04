Kim Jong-un lubas tuumakatsetuste rajatise sulgeda lähinädalatel

Põhja-Korea juht Kim Jong-un lubas maa-aluse tuumakatsetuste rajatise sulgeda maikuu jooksul, võimaldades ekspertidel ja ajakirjanikel protsessi jälgida.

Kim väitis seda reedel kohtumisel Lõuna-Korea president Moon Jae-iniga, kus ta avaldas ka optimismi kohtumise üle president Trumpiga, öeldes, et USA riigipea saab mõistma, et ta ei ole selline inimene, kes hakkaks ameeriklaste suunas tuumarakette tulistama, ütles ajakirjanikele president Mooni pressiesindaja Yoon Young-chan.

„Hetkel, kui me asume rääkima, saab ta aru, et ma ei ole sedasorti inimene, kes tulistaks tuumarelvi Lõuna-Korea, Vaikse Ookeani või USA suunas,“ vahendas Moon Kimi sõnu. „Kui me hakkame tihedalt kohtuma ja loome usaldussuhte USAga ja saame lubaduse sõja lõpetamiseks, siis miks me peaksime elama raskustes, hoides kinni oma relvadest.“

Kim võib üritada sellega näidata oma tahet tuumarelvadest loobuda vahetult enne läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpiga, mis võivad aset leida järgnevatel nädalatel, vahendab uudisteagentuur AP.