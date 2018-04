Kim Jong-un lubas tuuma- ja raketikatsetustele lõpu teha

Antud arvamusega ühines ka riigipea Kim, kes lubas hakata koostöös naabritega tegelema julgeoleku kindlustamisega Korea poolsaarel, loomaks „optimaalse keskkonna“ majanduse võimalikukskasvuks.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avaldas oma Twitteri kontol heameelt, säutsudes, et „see on väga hea uudis Põhja-Korea ja maailma jaoks“. „Tohutu edasiminek! Ootan meie tippkohtumist,“ säutsus Trump pärast uudise avalikuks tulekut.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

Lõuna-Korea president Moon Jae-ini kantselei ütles, et „see on oluline samm poolsaare tuumavabaks muutmise teel“, märkides, et Kimi otsus kujutab endast sisulist edasiminekut, mida maailm ka soovib.“

Souli meelest loob see „äärmiselt positiivse õhkkonna“ peatse USA-Põhja-Korea tippkohtumise eduks.