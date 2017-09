Kim Jong-un lubas peast segase ja nõdrameelse Trumpi tulega taltsutada

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un nimetas täna USA presidenti Donald Trumpi peast segaseks ning lubas panna ta maksma Põhja-Korea hävitamisega ähvardamise eest.

Trump ütles teisipäeval oma esimeses kõnes ÜRO peaassambleel, et hävitab Põhja-Korea täielikult, kui viimane ähvardab USA-d ja tema liitlasi, ning nimetas Kimi enesetapumissioonil olevaks „raketimeheks“, vahendab Reuters.

Kim teatas, et Põhja-Korea kaalub USA vastu „kõrgeima taseme karmi liini vastumeetmeid ajaloos“ ning et Trumpi sõnad kinnitasid, et tema tuumaprogramm on õigel teel.

Kim ütles, et Trump seisab silmitsi tagajärgedega, mis ületavad tema ootusi, kuid ei täpsustanud, mida Põhja-Korea järgmisena teeb.

„Ma taltsutan peast segase USA nõdrameelse kindlalt ja lõplikult tulega,“ kuulutas Kim oma avalduses, mille andis edasi riiklik uudisteagentuur KCNA.

Põhja-Korea välisministrilt Ri Yong-holt küsiti, mida Kim teeb, ja viimane ütles, et Pyongyang võib kaaluda vesinikupommi katsetust Vaiksel ookeanil enneolematutes mõõtmetes, vahendas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap.

Trump teatas eile täiendavatest sanktsioonidest Põhja-Koreale, sealhulgas laevandusele ja kaubandusele, mis tähendab, et ta annab majanduslikule survele aega mõjuma hakata.

Kui Trumpilt küsiti pärast kohtumist Jaapani ja Lõuna-Korea juhtidega, kas diplomaatia on endiselt võimalik, vastas ta: „Miks mitte?“