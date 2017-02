Kim Jong-nami tapja: mulle lubati vingerpussi eest 85 eurot

Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni poolvenna tapnud indoneeslanna sõnul arvas ta, et saab hakkama kõigest vingerpussiga, kui tal paluti väidetavalt väikese tasu eest Kim Jong-namile beebiõli näkku määrida.

25-aastane Siti Aisyah, kes on üks mitmest kahtlusalusest, ütles uurijatele, et ta arvas, et tegemist on kõigest naljaga, milles ta oli nõus osalema 400 ​ ringgiti (85 eurot –toim) eest, kirjutab ajaleht The Guardian.

Malaisia politsei neiu versiooni aga ei usu ja teatas ajakirjanikele pressikonverentsil, et nii Aisyahil kui tema vietnamlannast kaasosalisel oli oma tegevusest väga selge arusaam. Nad olid ka teadlikud, et kohe pärast rünnakut tuleb minna tualetti käsi pesema.

Malaisia võimud teatasid eile, et Jong-nami surnukehalt leiti maitsetut, lõhnatut ja äärmiselt mürgist närvigaasi VX. Ainet leiti vatipatjadelt, millega puudutati rünnaku järel 46-aastase mehe nägu ja silmi.

Inimese tapmiseks piisab pelgalt paari soolatera suurusest kogusest. Närvigaas hakkab mõjuma väga kiiresti. Ohver hakkab vahetult pärast kokkupuudet kontrollimatult üle kogu keha värisema ja sureb minutite jooksul.

ÜRO liigitab gaasi massihävitusrelvade alla ja see on alates 1993. aastast keelatud.

Jong–nam tapeti Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas 13. veebruaril, kui ta valmistus lendama Macausse, kus ta koos perekonnaga Pekingi võimude kaitse all elas.

Lõuna-Korea ja USA luureandmetel oli mõrva taga Pyongyang.