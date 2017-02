Kim Jong-nami mõrvaga seoses vahistati Põhja-Korea kodanik

Malaisia politsei pidas täna varahommikul seoses Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami tapmisega kinni neljanda isiku, sedapuhku Põhja-Korea kodaniku.

46-aastane Kim Jong-nam suri esmaspäeval pärast rünnakut Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas ilmselt mürgitamise tõttu, vahendab uudistekanal BBC.

Vahistatud Põhja-Korea kodanik Ri Jong Chol on samuti 46-aastane.

Täna hommikuse seisuga on peale põhja-korealase vahi all veel kaks naissoost kahtlusalust, kellest üks on Indoneesia ja teine Vietnami kodanik, ja üks meessoost kahtlusalune, kes on Malaisia kodanik.

Allikate sõnul otsitakse jätkuvalt veel vähemalt kolme kahtlusalust.

Põhja-Korea suursaadik Kuala Lumpuris Kang Chol ütles reedel ajakirjanikele, et Pyongyang ei tunnista Jong-nami surnukehale Malaisias tehtud lahkamise tulemusi.

„Malaisia pool viis lahkamise läbi meie loata ja tunnistajateta,“ süüdistas Chol. „Me lükkame selle meie osavõtuta läbi viidud lahkamise tulemused kategooriliselt tagasi.“

Mehe sõnul oli Jong-namil diplomaatiline pass ja ta oli Põhja-Korea kaitse all.

Foto: Wong Maye-E, AP

Põhja-Korea saatkond esitas neljapäeval ametliku taotluse Kim Jong-nami surnukeha kättesaamiseks, olles enne seda püüdnud Malaisia võime edutult veenda lahkamist ära jätma.

Selangori osariigi politseiülem Abdul Samah Mat ütles Reutersile, et surnukeha ei loovutata enne, kui on saadud lähisugulase DNA proov ohvri isiku tuvastamiseks.