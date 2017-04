KIIRÜLEVAADE: Millistel riikidel on maailmas tuumapommid ja kui palju?

Tuumarelvade levik maailmas on teema, mille puhul on olemas ametlikku informatsiooni ja selle kõrval laialt levinud, kuid ametlikult kinnitamata teavet selle kohta, kellel ja kui palju tuumarelvi on.

Ühe Ameerika teadlaste ühingu hinnangul on maailmas tuumarelvi kokku kaheksal riigil. Põhja-Korea hiljutised avaldused on aga andnud mõista, et see number võib olla suurem. Teeme siinkohal ülevaate, millistel riikidel on deklareeritud tuumarelvad ja kuidas näeb tuumavõimekus välja maailmakaardil. Vaata videot!