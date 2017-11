KIIRÜLEVAADE | Milline linn on laevakaitsjate asupaik Chennai?

Vanglast vabastatud Eesti laevakaitsjad viibivad praegu kuskil Indias Chennai linnas. Anname kiire ülevaate, millise paigaga on tegu.

Tamil Nadu osariigi pealinn Chennai on India lõunaosa suurim tööstus- ja ärikeskus, piirkonnas paikeb rohkem kui kolmandik riigi autotööstusest. Praegu laiub linn umbes 426 ruutkilomeetril ning seal elab 2011. aasta hinnangu kohaselt seitse miljonit inimest.

Möödunud aastal tehtud ülemaailmse elukvaliteedi küsitluse järgi on Chennai India kõige turvalisem linn, konsultatsioonifirma Mercer uuringu kohaselt on terrorioht Chennais teiste linnadega võrreldes väiksem, politsei on vähem korrumpeerinud ning elanikud seaduskuulekamad. Elanike teatel on politsei piirkonnas väga nähtav.

Küll on tegu ka suhteliselt konservatiivse piirkonnaga, mis pole väidetavalt lääne kultuurist sedavõrd sügavalt mõjutatud kui teised India suurlinnad.

India lõunaosariigid on naistesõbralikumad paigad nii turistidele kui ka elanikele: nad on igapäevaelus nähtavamad, saanud parema hariduse ning jõudnud kõrgematesse ametitesse. Tamil Nagu oli India osariikidest esimene, mis seadis sisse naistevastase vägivallaga võitlemiseks ainult naissoost töötajatega politseijaoskonnad.

Chennai on turistide seas tuntud oma liivarandade poolest ning 12-kilomeetrine Marina rand kuulub maailma pikimate hulka.