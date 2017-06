KIIRÜLEVAADE | Kas USA loobumine kliimaleppest muudab maailma soojemaks?

Ameerika ühendriikide president Donald Trump teatas sel kuul, et USA loobub osalemast Pariisi kliimaleppes, mille eesmärgiks on piirata kliimasoojenemist. Kuna USA on üks maailma kõige suurematest heitgaaside atmosfääri paiskajatest, kas see tähendab, et maailm kuumeneb veelgi?

2015. aasta detsembris Pariisis sündinud kliimakokkuleppe eesmärgiks oli peatada kliimasoojenemist nii, et üleilmne soojenemine ei ületaks kahte kraadi Celsiust võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega. 195 riigi esindajad on sellele alla kirjutanud, kuid juuni alguses otsustas Ameerika ühendriikide president Donald Trump, et USA loobub majanduslikel kaalutlustel leppes osalemisest. Delfi kiirülevaade küsib selle uudise valguses, kas Trumpi otsuse tõttu soojeneb kliima nüüd rohkem. Vaata videot!