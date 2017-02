Kiirguse jälgijad on tuvastanud Euroopas radioaktiivse joodi lekke

Viimastel nädalatel on üle Euroopa tuvastatud radioaktiivse joodi osakesi, teatas Journal de l’Environnement EurActivi vahendusel.

Euroopa mitteametliku radioaktiivsuse jälgimise ekspertide võrgustiku Ring of Five’i tehnikud olid ainsad, kes märkasid kiirgustaseme tõusu. Jaanuari teisel nädalal anti häire Põhja-Norras, kus leiti õhust jood-131 jälgi.

Sama tuvastati järgnevalt Soomes, Poolas, Tšehhis, Saksamaal, Hispaanias ja Prantsusmaal, teatas Prantsusmaa radioloogilise kaitse ja tuumaohutuse instituut (IRSN).

Prantsusmaal ei ületanud jood-131 tase 0,31 mikrobekerelli kuupmeetri õhu kohta, teatas IRSN. Seda on tuhat korda vähem kui pärast 2011. aasta Fukushima tuumaõnnetust mõõdetu.

Jood-131 on radionukliid, mille poolestusaeg on vaid veidi rohkem kui kaheksa päeva. Et seda oleks võimalik tuvastada, peab see olema õhku sattunud lühikese aja eest. Aine allikas ei ole teada.

Kahtlustused on aga olemas. Kiirgusreostuse tüüp tähendab seda, et tuumaelektrijaamad võib võimalike kahtlusaluste nimekirjast maha tõmmata.

„Me oleme tuvastanud ainult joodi. Kui oleks olnud õnnetus nagu Fukushimas või Tšernobõlis, oleks meil olnud teiste ainete, nagu tseesiumi lekked,“ ütles IRSN-i esindaja Jean-Christophe Gariel.

Kõige tõenäolisemate teooriate hulgas lekke allika kohta on meditsiiniliste radioisotoopide tootja arvatavasti Ida-Euroopas. See meenutab 2011. aasta juhtumit, kui Budapesti instituut lasi seaduslikult ja kahjutult keskkonda radioaktiivset joodi.