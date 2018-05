Kiievis tapetud Vene ajakirjanik Babtšenko: naasen Moskvasse NATO tankil

Seotud lood: Ukrainas tapeti Vene ajakirjanik Arkadi Babtšenko

„On olemas kaks Venemaad – üks sõdiv ja teine, nad elavad paralleelmaailmades,” meenutas Babtšenko 2005. aastal Novaja Gazetas.

Pärast armeed 2000. aastal hakkas Babtšenko tegelema ajakirjandusega, mis oli aga samuti sõjaga seotud. Ta töötas ajalehe Moskovski Komsomolets sõjakorrespondendina, NTV-s, TV-6-s ja TVS-is eetris olnud saates „Unustatud polk” ning tegi koostööd Pervõi Kanali saatega „Armeemagasin” ja saatega „Post scriptum”.

Enamikul töökohtadel oli Babtšenko lühikest aega. Ise ütles ta, et viisakatele kohtadele teda ei võetud, aga ebaviisakatelt lahkus ta ise. Ta on öelnud, et tegeles televisioonis „madala prooviga laiatarbedokumentalistikaga hurraapatriotismi stiilis” RTR-i jaoks ja „monteeritud tõega 1993. aasta oktoobri kohta” NTV jaoks.

Mingi aja töötas Babtšenko seejärel taksojuhina ja läks siis opositsioonilisse ajalehte Novaja Gazeta, kus ei töötanud aga kaua (vallandati lohakuse tõttu). Paralleelselt hakkas Babtšenko kasutama oma sõjakogemusi mitte ainult ajakirjanduses, vaid ka kirjanduses. 2002. aastal avaldati Babtšenko jutustuste raamat „Kümme seeriat sõjast” ja jutustus „Alhan-Jurt”, mis oli pühendatud Tšetšeenia sõjale. Sama nime all ilmus Babtšenko jutustuste kogumik, mis tõlgiti mitmesse keelde ja sai mitu kirjanduspreemiat. Babtšenkot nimetati vene uue sõjaproosa üheks pioneeriks.

Aastatel 2006-2010 andis Babtšenko välja ajakirja „Iskusstvo Voinõ”, milles avaldas endise Nõukogude Liidu sõjaveteranide jutustusi.

2008. aastal rääkis Babtšenko, et tal on tekkinud tunne, et kõik naaseb spiraali järgmise keeru juurde ja see, mida Tšetšeenias teeb Ramzan Kadõrov, võib viia järjekordsete suurte probleemideni. Intervjuus ütles ta, et ei võta enam kunagi relva kätte. Mõne kuu pärast, kui algas sõda Lõuna-Osseetias, sõitis ta korrespondendina lahingupiirkonda. Alates sellest ajast oli Babtšenko ühel või teisel viisil enamike eriolukordade tunnistajaks endise Nõukogude Liidu territooriumil ja mitte ainult.

„Kõik need oma täisealiseelu 19 aastat ja isegi varem, alates 1993. aastast, olen ma koos oma maaga kogu sitast läbi käinud,” kirjutas Babtšenko 2014. aasta aprillis ajakirjas The New Times. „Ma olen alati olnud seal, kus minu maal on olnud halb. Valge Maja juures – tähendab Valge Maja juures. Tšetšeenias – tähendab Tšetšeenias. Lõuna-Osseetias – tähendab Lõuna-Osseetias. Krõmskis – tähendab Krõmskis.”