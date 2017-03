Kihutamise eest kinni peetud Riia regiooni politseiülem väitis, et kontrollis liikluspolitsei tööd

Selle aasta jaanuaris peeti lubatud sõidukiiruse ületamise eest Bauska maanteel kinni Läti politsei Riia regionaalvalitsuse ülem Guntars Marķitāns. Administratiivõigusrikkumise protokolli ei koostatud, sest Marķitāns väitis, et kontrollis, kuidas liikluspolitseinikud oma töökohustusi täidavad, teatas Läti TV3.

Politseivalitsuse ülem eitas ka seda, et ületas kiirust märkimisväärselt. Liikluspolitsei peatas Ford Mondeo, mis kihutas kiirusega üle 130 kilomeetri tunnis, vahendab Läti Delfi.

Marķitāns teatas, et sõitis teenistusautoga, et kontrollida liikluspolitsei posti. Olles politseinikke austuse puudumise eest noominud, istus ta oma autosse ja sõitis minema.

TV3 ajakirjanike sõnul on Marķitāns oma ütlusi muutnud. Alguses rääkis ta, et sõitis lubatud kiirusega pluss-miinus viis kilomeetrit tunnis. Aga kui tekkis küsimus, miks liikluspolitseinikud ta kinni pidasid, hakkas Marķitāns väitma, et kontrollis liikluspolitsei posti tööd, kuigi ei kooskõlastanud oma tegevust kellegagi, spidomeetrit ta aga ei vaadanud.

Asja uurib Läti politsei sisekontrolli büroo.