Kevin Spacey hakkab süüdistajatega kohut käima. Ja tahab taas „Kaardimajja“ naasta

Ajalehe The Boston Globe andmetel kuriteosüüdistuste kohaselt ahistas Spacey 2016. aastal Massachusettsi restoranis uudisteankur Heather Unruhi alaealist poega. 59-aastasel näitlejal tuleb kohtu ette ilmuda 7. jaanuaril ja tema kaitsja sõnul ei kavatse ta kuritegelikku tegevust tunnistada.

Aasta pärast seksuaalse ahistamise süüdistustega ekraanilt kadunud Spacey avaldas jõululaupäeval oma YouTube kanalil omapärase video pealkirjaga: Lubage mul olla Frank (inglise k. tähendab frank otsekohene, aga see on ka tema tegelaskuju nimi saates "Kaardimaja" ("House of Cards").