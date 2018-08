Kesk-Aafrika Vabariigis tapeti kolm Vene ajakirjanikku, kes uurisid sõjalise eraettevõtte Wagner tegevust

Kesk-Aafrika Vabariigis tapeti kolm Vene ajakirjanikku Orhan Džemal, Aleksandr Rastorgujev ja Kirill Radtšenko, kes olid seal tegemas dokumentaalfilmi Vene „erasõjakompanii” Wagner tegevusest.

„Me tegime koos projekti KAV-i kohta. Üleeile õhtul võtsid nad viimast korda ühendust. Tõsi, väga raske on rääkida, need on minu sõbrad,” ütles BBC venekeelsele teenistusele Mihhail Hodorkovski projekti Tsentr Upravlenija Rassledovanijami (TsUR) peatoimetaja Andrei Konjahhin.

Džemali naine Irina Gordijenko tundis oma mehe ära fotodelt, rääkis ta väljaandele The Bell. Naisega võttis ühendust Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova.

Zahharova teatas, et tuvastamisprotsess kestab tänaseni, ja lubas surnukeha võimalikult kiiresti kodumaale tuua, rääkis Gordijenko.