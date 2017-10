Kes on Vladimir Putini tooli jahtiv Ksenija Sobtšak?

Ajakirjanik ja telesaatejuht Ksenija Sobtšak teatas sel nädalal, et kavatseb järgmisel aastal Venemaa presidendiks kandideerida. Ta kirjeldab end kui kandidaati „kõigi vastu“, kuid mõnede sõnul paistavad tema tegude tagant Kremli kõrvad.

Venemaa valib presidenti järgmise aasta 18. märtsil, Krimmi poolsaare Ukrainalt annekteerimise neljandal aastapäeval. Kuigi president Vladimir Putin ei ole veel ametlikult ja selgesõnaliselt oma kandideerimisest teatanud, on vähe kahtlust, et ta järjekordset ametiaega võtma kavatseb minna, ja vaatlejate sõnul on ka pea võimatu, et kellelgi õnnestub teda valimistel võita. Ekspertide sõnul ei saa võimul olev establishment riskida Putini lahkumisega, sest vastasel juhul ei pruugi nad oma mõjuvõimsaid positsioone säilitada.

Kahtlemata kujutab kõige suuremat ohtu Putinile tuntud opositsioonipoliitik ja korruptsioonikütt Aleksei Navalnõi. Kuigi oli teada, et ilma avaliku televisiooni ja riigimeediata ei suuda Navalnõi nii või teisiti valimisi võita, leidis Kreml, et ta on piisavalt suur oht, ähvardades demonstreerida, et senisele poliitilisele kursile võib olla mõni muu reaalne alternatiiv.

Loe veel

Ksenija Sobtšak teatas kandideerimisest presidendivalimistel päev pärast valimiskomisjoni otsust, et Navalnõil ei ole seoses kriminaalkaristuse kandmisega võimalik mingil moel valimistel osaleda. Ajakirjanduse teatel oli otsuse taga Kreml.

36-aastase Sobtšaki isa oli Nõukogude Liidu langunemise järel demokraatide üks liidritest ja Peterburi kauaaegne meer Anatoli Sobtšak, kelle alluvuses töötas 1990ndatel ka president Putin. Ametist lahkumise järel seostati teda aga finantskuritegudega ja ta suri ootamatult 62-aastaselt.

Vahetult pärast uudist Sobtšaki võimalikust kandidatuurist, sai avalikkusele teatavaks, et ta töötab oma isa eluloost rääkiva filmi kallal, mille raames intervjuueriti ka Putinit.

Sobtšaks sai tunutuks 2004. aastal pärast osalemist Venemaa kuulsaimas tõsielusarjas „Dom-2“. Ta on juhtinud arvukaid ülekandeid ja telesaateid. Alates 2011. aastast on ta „Dom-2“ saatejuht. Ta on tuntud seltskonnadaam ja -ajakirjanik ning teda on võrreldud ka USA staari Paris Hiltoniga.

2011. ja 2012. aastal osales Sobtšak aktiivselt Putini-vastastel opositsiooni meeleavaldustel.

Jutud naise võimaliku kandideerimise kohta hakkasid ajakirjanduses liikuma juba septembris. Väideti ka, et Sobtšak langetab oma lõpliku otsuse pärast kohtumist president Putiniga. Tol hetkel teatas Sobtšak, et tema kavatsused ei ole koordineeritud presidendi administratsiooni poolt.

Kuid sel nädalal teatasid allikad BBCle, et Sobtšak kohtus Putiniga oma filmi raames ja kõneles temaga ka teistel teemadel. 18. oktoobril teatas naine ametlikult ametisse kandideerimisest. Juba päev hiljem pidi ta sõltumatu telekanali Dožd eetris tunnistama, et kohtus Putiniga „mõne aja eest“, kuid väitis, et kohtumine ei olnud seotud tema otsusega kandidatuur üles seada. Ka avaldas ta arvamust, et Putin selle üle ei rõõmusta.

Sobtšak on juba registreerinud kaks kampaaniaportaali „sobchak2024.com“ ja „sobchak24.com“.

Kuid oma kandideerimisest teatas ta kirjas, mille saatis ajalehele Vedomosti.

Ta kuulutas, et on valimistel „kõigi vastu“. „Teil ei ole oma kandidaati? Märkige ära Sobtšak. Te ei vali teda presidendiks. Te lihtsalt saate seadusliku ja rahumeelse võimaluse öelda „Aitab! Piisab!“,“ öeldakse kirjas.

Sobtšaki sõnul saab ta ära kasutada kõik oma trumbid, mille hulgas on populaarsus, organiseerimisvõime ja isegi materiaalne kindlustatus.

„Ma olen ajakirjanik, blondiin šokolaadis, reformaatori tütar, Vene opositsiooni koordinatsiooninõukogu liige. Ma ei ole võib-olla teie kandidaat, aga minu osavõtt valimistest kirjeldatud kõrgematele ametikohtadele on valijatele kasulik, teeb head Venemaa poliitilisele süsteemile," kirjutas Sobtšak.

Ühtlasi avaldas Sobtšak oma Youtube'i kontol kohe ka esimese kampaaniavideo.

„Oleme opositsiooniaktivistide ja kümnete tuhandete inimestega juba viis aastat tänavatel muudatusi nõudnud. Aga neile, kelle poole me pöördume, ei ole need muudatused ilmselgelt kasulikud, nemad on praeguse olukorraga rahul,“ teatas naine. „Vargad ja korruptandid jätkavad valetamist, võimulolijad varastamist. Julgeolekuametnikud ütlevad meile, mida me võime lugeda, vaadata ja isegi seda, keda armastada.“

Navalnõi avaldas vahetult enne seda arvamust, et mõtte taga Sobtšak kandideerima saata on Kreml.

„Neil on vaja Putinile karikatuuri liberaalsest kandidaadist, eriti kui mul ei lasta kandideerida,“ leidis ta. „Tõenäoliselt nad mõtlevad, et: „Me ei luba Navalnõil kandideerida, sest ta on kriminaalist äärmuslane, aga näe, siin on Ksenia Sobtšak. Ta räägib kõike, mida opositsioon kuulda tahab!“.“

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov andis kandideerimisest kuuldes teada, et seesugusel „andekal noorel naisterahval“ on selleks igasugune õigus, kuid avaldas arvamust, et „tal on veel palju õppida“.