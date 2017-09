Kes on USA tulevane suursaadik Eestis? Steve Bannoni hea sõber, 9/11 kiirreageerija, parempoolne autor, Eesti juurtega laulumees

Edward „Sonny“ Masso on endine USA mereväe admiral, kes oli teenistuses 32 aastat. Eile määras USA president Donald Trump ja suursaadikuks Eestisse, mis ootab veel kinnitust.

Edward Massol on prominentsed tuttavad. Ta töötas pikalt koos Trumpi endise peastrateegi Steve Bannoniga, mõlemad on varasemalt toonud meedias esile oma pikaaegset sõprust.

Bannon oli Trumpi administratsiooni üks mõjuvõimsamaid karaktereid, kes torkas silma oma parem-äärmuslike vaadete tõttu. Talle sai saatuslikuks võimetus hukka mõista neonatside ja valgete ülemvõimu toetajate meeleavaldust Charlottesville’is. Bannon jätkab pärast vallandamist tööd parempoolses meediaväljaandes Breitbart, mille autorite sekka kuulub ka USA tulevane suursaadik Eestis Edward Masso.

Masso keskmine hüüdmini pärineb mereväes teenitud ajast – „Sonny“, Masso rääkis pikalt enda ja Bannoni sõprusest mullu augustis, kui Bannon oma koha Trumpi administratsioonis välja teenis.

Masso ja Bannon - vanad semud

Masso räägib ühest Ameerika mõjuvõimsaimast inimesest, kellega oldakse sõbrad juba üle 40 aasta: „ Ta on suurepärane mees, ta on alati üks meist – meremees,“. Masso jätkas, et Bannoni konservatiivne eluvaade oli kõigile üldteada, näiteks 1980. aastal käisid sõbrad konservatiivse USA presidendi Ronald Reagni presidendivalimiste võidukõnet kuulamas.

Konservatiivne on ka Masso vaade – ta on kirjutanud kaastöid Bannoni juhitud Breitbartile, toetades oma kirjutistes Trumpi poliitikat ning tundes muret terrorismi üle.

Ka väljaanne Forbes on avalikustanud Masso kirjatükke, üks neist pärineb aastast 2014, mil juba pensionile saadetud admiral Masso kirjeldab lennikukandjate olulisust mereväes

Küberkaitse valdkond

Spekuleeritud on Masso seotuse üle endise USA julgeoleku nõunikuga Michael Flynniga. Flynn astus ametis tagasi seoses sellega, et ta ei avaldanud asepresidendile Mike Pence'ile vestluse sisu, mida ta pidas Venemaa suursaadikuga USAs Sergei Kisljakiga.

Nii Masso kui ka Flynn on töötanud mittetulunduslikus Potomaci poliitikauuringute insitutuudis, mis loodi 1994. aastal, et keskenduda turvalisuse, tehnoloogia ning riikliku julgeolekuga seotud teemadele.Talle on oluline ka privaatsus internetis, nii näiteks ei leia tema ühtki sotsiaalmeedia kontot, mis on kübervaldkonnas tegutseva poliitilise taustaga inimese kohta haruldane.

Selles keskuses on omandanud Masso oma küberkaitse alased teadmised, mida tuuakse esile põhjusena tema Eestisse läkitamisel. Tema uurimisvaldkond on tihedalt seotud Pentagoni küberturvalisusega.

11. septembri terrorirünnak

Masso rind on kaunistatud rikkalikult riiklike autasudega, kuid ta on ise kõige uhkem oma autasu eest, mis talle anti 11. septembrile järgnenud teenete eest.

"Astusin 11. septembril oma Pentagonis asunud juhtimiskeskusesse sisse, kui kell 9:40 algas pimedus ning tragöödia," on Masso kirjeldanud oma emotsioone. Ta määrati operatsiooni 106 juhtivohvitseriks, mis tegutses Pentagonis.

Aastal 2009 jäi Masso pensionile, pärast 32 teenistusaastat, üheksat juhtivmissiooni ning pärast peaaegu kõikide maailma riikide külastamist. Aastal 2007 postitas erru läinud mereväelane kantrivideo, kus selgub, et meremehele kohaselt on tal ka hea lauluhääl.

Ta tegutseb edasi erasektoris, olles ettevõtte Flagship Connection president. Ettevõte tegeleb strateegilise kommunikatsiooni, avaliku turvalisuse ning kõrgtehnoloogiliste firmade nõustamisega.

Suursaadiku kohta peetakse USAs poliitiliseks positsiooniks, mis roteerub presidendivahetusega.