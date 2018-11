Kertši väinal toimunu valguses võib Trump tühistada kohtumise Putiniga

Trump sõnas väljaandele The Washington Post antud intervjuus, et ootab täielikku raportit pühapäeval aset leidnud sündmuste kohta.

Senise kava kohaselt peaksid riigijuhid kohtuma juba sel nädalal Argentinas, kus on G-20 tippkohtumine.

"On võimalik, et kohtumine ei toimu. Mulle ei meeldi see agressioon, ma ei taha seda üldse," arutles Trump.

Ukraina president Petro Porošenko ütles intervjuus NBC Newsile, et palub Trumpil pöörduda Putini poole, et viimast veenda Ukrainast lahkuma.

Ukraina nõudis eile Venemaalt sõjalaevu ja mereväelasi tagasi, kuid Krimmi kohus jättis osa neist kaheks kuuks vahi alla.