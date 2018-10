Kenya bussiõnnetuses hukkus vähemalt 50 inimest

Paljud hukkusid teadete kohaselt bussi ümberminemise tagajärjel. Politsei kardab, et hukkunute arv võib kasvada, vahendab BBC News.

Kohaliku ametniku sõnul rebenes bussil küljest katus.

Politsei teatas, et juht kaotas bussi üle kontrolli ja see paiskus mäenõlvast alla.

Bussis oli 52 reisijat.

42 DIE after bus travelling from Nairobi to Kisumu crashes at Fort Ternan on Londiani-Muhuroni Road, Kericho County Police Commander James Mogera says. pic.twitter.com/Q0jCtPvtD1