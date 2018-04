Kemerovo põlengus pere kaotanu pöördus Putini poole: võimud naeravad tavaliste inimeste üle

Vostrikovi sõnul aeti Zimnjaja Višnja tulekahju tõttu Kemerovosse kokku teiste linnade tuletõrjekomandod. „Näiteks kaasati tehnikat Jugrast. Selle tagajärjel jäi Jugra linn ilma tuletõrjujateta! Nad tulid pokazuhha pärast, et kui vingelt nad sellega [tulekahjuga] võitlevad. Aga Jugrasse tuletõrjujaid selleks ajaks ei jäänud,” rääkis Vostrikov, kelle sõnul eraldatakse tuletõrje autopargi parandamiseks miljardeid rublasid, aga sinna, kuhu vaja, raha ei jõua.

Küsimusi tekkis ka selle kohta, kuidas töötasid tuletõrjujad Zimnjaja Višnjas. „Miks nad seisid ja ootasid erivahendeid? Miks tõid nad välja balloonid, kuigi esimene punkt on inimeste päästmine? Ma leian, et need lapsed, kes sisse põlesid, tapsid päästjad. See on lihtsalt mõrv. Selle eest pole andestust. Aga kuberner palub andestust presidendilt – see on mõnitamine!” ütles Vostrikovi ämm.

Naine leiab, et tragöödias on süüdi kõik – eriolukordade ministeeriumi ja politsei töötajad, meedikud, linna- ja oblastivõimud. „Kuni jätkub ükskõiksus ja altkäemaksuvõtmine, kõik see jätkub,” võttis ta asja kokku.

„Inimesi on linnades rohkem, aga tuletõrjetehnikat vähem ja tulekahjude statistika halveneb! See on võrreldav Aafrika riikidega. Kuidas see võimalik on? Kõik toimub seetõttu, et ametnikud ei ole omal nahal midagi kogenud. Nad võtavad altkäemakse ja teevad muid asju, mida ei tohiks teha,” lausus Vostrikov.

Veel teatas Vostrikov VKontaktes, et võimud naeravad tavaliste inimeste üle ning kutsus üles asutama probleemide arutamiseks sotsiaalmeedias gruppe. „Aga olge ettevaatlikud oma väljaütlemistes! Ärge unustage, et tavalisi inimesi pannakse istuma meeleavalduste/ekstremismi moodi sõnade/jagamiste eest, samal ajal, kui ametnikud ise võivad toime panna igasuguseid kuritegusid alates mõrvadest/vägistamistest/meie taskust miljardite riisumistest ja pääseda vaid tingimisi karistusega!” kirjutas Vostrikov. „Võimude jaoks on meie ühtsus kohutav õudusunenägu! Ja nad hakkavad seda igati takistama: neil on palju inimeste valekontosid, kes hakkavad meie ridadesse tüli külvama, kirjutama igasugu jälkusi, õhutama emotsioone ja võib-olla palju muud. Seetõttu ärge astuge kellegagi vaidlusse! Ärge alluge provokatsioonidele!”

Vostrikov täpsustas, et ei kutsu võime kukutama, kuid mõistab, et Venemaal on vajalikud kardinaalsed muutused, uus põhiseadus. „Kõige rikkamal maal maailmas, tohutu inimpotentsiaaliga on „paradiis maa peal” täiesti võimalik! Selleks on vaja ainult tahet ja soovi! Ja see on olemas!” ütles Vostrikov.