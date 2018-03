Kemerovo põlengu ohvrite lähedased on kogunud andmed 85 teadmata kadunu kohta, enamik lapsed

Kemerovo tulekahju ohvrite lähedaste moodustatud staap teatas, et nendeni on jõudnud informatsioon 85 endiselt teadmata kadunud isiku kohta.

„Andmed on saadud isiklikult, posti ja SMS-i teel. Perekonnanimed ei kordu. 70 protsenti teadmata kadunutest on lapsed, keskmine vanus on 10-13 aastat,” ütles staabi esindaja Interfaxile.

Andmed kavatsetakse üle anda politseile.

Varem täna teatas kohapeal alternatiivse tulekahjus teadmata kadunute nimekirja koostanud algatusgrupi liige Rassim Jarolijev Interfaxile, et talle on antud informatsioon 78 kadunu kohta, kellest umbes 70 on lapsed.

Ametlikel andmetel hukkus põlengus 64 inimest.