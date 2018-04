Kemerovo kuberner Tulejev astus traagilise põlengu tõttu tagasi

Foto: TASS, All Over Press/ Vida Press

Venemaa Kemerovo oblasti kuberner Aman Tulejev ütles täna, et astub oma ametist tagasi seoses ohvriterohke kaubanduskeskuse põlenguga, milles jättis elu vähemalt 64 inimest.

Tulejev tõi tagasiastumisest teatavas videopöördumises selle põhjusena välja eelmise nädalavahetusse tulekahju suures kaubanduskeskuses, kirjutab ajaleht Novaja Gazeta.

73-aastane kuberner ütles, et ta tegi kõik, mis võimalik, suhtles kannatanutega ja korraldas nende abistamist. "Väljendan veel korra oma väga sügavat kaastunnet," sõnas Tulejev.

"Aga vaja on ka elada, edasi elada, et hoida mälestust neist, kelle me kaotasime."

Ta esitas president Vladimir Putinile tagasiastumisavalduse ja Putin võttis selle vastu.

73-aastane Tulejev on Kemerovot valitsenud üle 20 aasta. Tema tagasiastumist hakkasid kohalikud elanikud nõudma, sest 25. märtsil toimunud kaubanduskeskuse põlengus süüdistasid vihased kodanikud oblasti juhtkonda. Kui Kemerovo elanikud nõudsid meeleavaldusel Tulejevi kohtumist tulekahjus hukkunute lähedastega, siis ta ei tulnud nendega kohtuma, vaid vabandas hoopis president Putini ees, et tulekahju sai juhtuda.

Tulejevi asetäitja Sergei Tsiviljev süüdistas sellel meeleavaldusel üht oma pere kaotanud meest soovis oma kannatuste arvelt endale "PR-i teha", aga palus hiljem elanikelt põlvitades tulekahju pärast andeks. Tsiviljevist sai Tulejevi kohusetäitja uue kuberneri valimisteni.

Kemerovo uue kuberneri valimised toimuvad 9. septembril.