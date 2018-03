Kemerovo kaubanduskeskuse direktor: süütajad olid mittevene välimusega noorukid

Kemerovo Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuse vahi all viibiv direktor Nadežda Suddenok rääkis kohtuistungil oma versiooni ohvriterohke põlengu põhjuste kohta. Suddenoki sõnul süütas kaubanduskeskuse „grupp mittevene välimusega noorukeid”.

Suddenok ei ole mitte ainult direktor, vaid ka ettevõtte sajaprotsendiline omanik, millele kuulusid korrused, kus tulekahju puhkes. Talle on esitatud süüdistus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 238 lõige 3 järgi (teenuste osutamine, mis toob ettevaatamatuse tõttu kaasa kahe või enama isiku surma). Suddenok oma süüd ei tunnista, vahendab väljaanne Novõje Izvestija.

Kohtus rääkis Suddenok, et üks Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuse lasteruumi töötaja kuulis pauku ja nägi pilku tõstes tulesammast. „Atraktsioon ei oleks saanud niimoodi süttida. Mina leian, et see oli süütamine,” ütles Suddenok.

„Ta ütles ka, et kaubanduskeskuse neljandal korrusel märgati gruppi mittevene välimusega noorukeid, kes segasid lastel puhata,” lausus Suddenok. „Need olid nemad.”

Suddenokit tsiteerib ka TASS: „Töötaja, laste atraktsiooni instruktor, kuulis sel hetkel pauku, pöördus paugu suunas ja nägi tulesammast, tohutut tulesammast. See oli poroloonihunnik batuutide kõrval. Järelikult, ma leian, et see oli süütamine. Viimasel kuul hakkasime me karmilt minema saatma noormehi, kes käitusid ebaadekvaatselt, see oli suur grupeering, me võtsime neilt kaardid ära.”

Loe veel

Suddenok ei nõustunud ka sellega, et kino uksed olid tulekahju ajal suletud.

„Mulle on pandud seda süüks, aga ma räägin veel ühe korra kõigile: mitte kunagi ei ole meie kinodes uksi suletud. Vastupidi, meile saabusid pidevalt kaebused külastajatelt, et tuigerdati ringi ja paugutati uksi... Tähendab, teiste külaliste pöördumised... Aga meil ei ole õigust külalistele märkusi teha, nad võivad teha kõike, mida tahavad, mistõttu ei suletud kino uksi kunagi,” rõhutas Suddenok.

Suddenok rääkis, et ta ei tegelnud mitte ainult kabinetitööga, vaid tegi ka ise ringkäike, lasi külastajaid kinosaalidesse, jagas 3D-prille ja võib seetõttu olla kindel, et keegi kaubanduskeskuse töötajatest ei saanud uksi kinoseansi ajal võtmega sulgeda.

Sellest hoolimata õnnestus inimestel nendest kinosaalidest, mille uksed olid avatud, välja joosta, aga ühte põlesid lapsed millegi pärast sisse. Suletud uste kohta kandis Venemaa presidendile Vladimir Putinile nõupidamisel Kemerovos ette uurimiskomitee esimees Aleksandr Bastrõkin isiklikult.

„Miks?” küsis Putin. „Me praegu selgitame, miks seda tehti,” vastas Bastrõkin. „Üks versioonidest – selleks, et ilma piletita inimesed, noored mehed, ei siseneks kinosaali. Suleti kuni seansi lõpuni ja keegi ei sisenenud ega väljunud.”