Keerulisim küsimus Saksa uues parlamendis: kus hakkavad istuma AfD esindajad

Saksa parlamendi uue koosseisu moodustamise juures on kõige keerulisem küsimus, kus hakkavad istuma parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) poliitikud. Vaba Demokraatliku Partei (FDP) jaoks on asi selge: mitte meie kõrval.

Et vältida paiknemist AfD kõrval, tahab FDP ajalehe Rheinische Post teatel istungite saali keskel võimalike koalitsioonipartnerite CDU/CSU ja roheliste vahel istuda. Rheinische Post kirjutab, et liberaalid tahavad selle teema üles võtta Bundestagi niinimetatud vanematekogus, kus CDU/CSU-l, FDP-l ja rohelistel on enamus ja seega võimalus paigutust muuta, vahendab Die Welt.

Pärast roheliste ja CDU/CSU valimiskampaaniaaegseid rünnakuid FDP vastu oleks see FDP juhatuse hinnangul teretulnud lepitussignaal. FDP juht Christian Lindner on rääkinud FDP puhul „kohast keskel“ ka ülekantud tähenduses. Niinimetatud Jamaica-koalitsioon (CDU/CSU, FDP ja rohelised) on pärast sotsiaaldemokraatide (SDP) koalitsioonikõnelustest keeldumist ainus võimalus valitsuse moodustamiseks. FDP on põhimõtteliselt selleks valmis, aga tal on üks läbirääkimistele mittekuuluv tingimus.

Küsimus, kus AfD Bundestagis istuma hakkab, on pärast Saksamaa valimisi üks keerulisemaid küsimusi üldse. Näiteks on küsitav, kas AfD 94 saadikut üldse ühe fraktsiooni moodustavad, sest AfD kaasjuht Frauke Petry ei taha erakonna fraktsiooni kuuluda. Petry sai Saksimaalt otsemandaadi ja võiks nüüd koos toetajatega Bundestagis oma fraktsiooni moodustada.