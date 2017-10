Keemik: Kim Jong-uni tapetud poolvenna näol oli 1,4-kordne surmav kogus mürki

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami näol oli pärast rünnakut Malaisia pealinna Kuala Lumpuri lennujaamas umbes 1,4-kordne surmav kogus närvimürki VX, tunnistas Malaisia keemiarelvade analüüsikeskuse laboratooriumi juht Raja Subramaniam täna kohtus.

Kim Jong-nami näolt, silmast ja vereplasmast leiti puhast VX-i, teatas Raja, vahendab Associated Press.

VX-i ja sellega seotud aineid leiti ka kahe Kim Jong-nami tapmises süüdistatava naise rõivastelt.

Raja kirjeldas VX-i surmavat potentsiaali. Ta rääkis, et uuringud loomadel on näidanud, et surmav doos on 0,142 milligrammi kehakaalu kilogrammi kohta ning 50 protsenti katsealustest sureb, kui nende nahk selle doosiga kokku puutub.

Raja hinnangul oli aine kontsentraat Kim Jong-nami nahal 0,2 milligrammi kehakaalu kilogrammi kohta.

Küsimusele, kas sellest kogusest piisas Kim Jong-nami tapmiseks, vastas Raja: „Ma ei saa anda sellele otsest vastust. Kontsentraadi hinnangu alusel on see umbes 1,4-kordne surmav kogus.“

VX-i on avastatud ka kahe kahtlusaluse, vietnamlanna Đoàn Thị Hươngi ja indoneeslanna Siti Aisyahi rõivastelt ning Đoàni küünte alt. See oli esimene tõend, mis VX-i kahtlusalustega sidus. Advokaatide väitel panid arvatavad Põhja-Korea agendid naised uskuma, et tegemist on süütu naljaga varjatud kaamera jaoks.