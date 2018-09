Kedagi 11. septembri peamistest kahtlusalustest pole ikka veel kohtu alla antud. Miks?

Ennekõike tunnevad nad kohtuasja venimise pärast suurt tülpimust ja viha. Ent nad ei ole ühel meelel selles, kus ja kuidas peaks kohut mõistetama. Ühte poolt esindab ühe kaaperdatud lennuki piloodi õde Debra Burlingame. Tema algatusel loodud ühendus „9/11 perekonnad turvalise ja tugeva Ameerika nimel” kaitseb waterboarding’u kasutamist ja leiab, et kõik viis on „ebaseaduslikud võitlejad”, kellel pole tavakurjategijatega samasuguseid õigusi. Teisel pool on Maailma Kaubanduskeskuses hukkunu õde Rita Lazar, kelle selja taha koondunute ühendus kannab nime „11. septembri perekonnad rahuliku homse nimel”. Ühendus nimetab sõjakomisjoni protsessi „ebapiisavaks alternatiiviks meie hästi toimivale föderaalkohtute süsteemile”. Oma avalduses ütlevad nad: „Meid hoiab vabana pühendumine õiglusele ja seaduste ülimuslikkusele. Muutes neid reegleid mõnede jaoks, on meie riik andnud alla hirmule ja eelarvamustele.” Fordhami ülikooli terrorismiekspert Karen Greenberg ütles Yahoo uudistele, et Ühendriigid on ohvrite perekondi hoopiski reetnud: „Kohtuprotsessid on osa tervenemisest, õigusemõistmine samuti. Nad võtavad inimestelt ära tungi võtta õigusemõistmine enda kätte. See riik pole ohvritele head teinud.”

Kuidas peaks ameeriklaste arvates protsesse korraldama?

Küsitlused näitavad, et umbes 50% ameeriklasi mõistaks terroristide üle kohut tavakohtutes. Nende väitel peaks USA-l olema nii eneseuhkust kui ka -kindlust, et kasutada terroristide peal oma õigussüsteemi. Ent 50% leiab, et väidetavad terroristid olid sisuliselt sõdurid ja neile ei tohiks laieneda tavakurjategijatele tagatud õigused. Seega võiks protsess toimuda just sõjaväebaasis.

Mis on USA tavakohtute ja Guantánamo sõjakomisjoni peamised erinevused?

Tegemist on teatava hübriidiga. Nii nagu tavakohtutes eeldatakse, et kaebealused on kohtuotsuse jõustumiseni süütud, süüdistuste tõendamise kohustus on prokuröridel ja kaitsealustel on õigus advokaadile. Ent siiski on olulisi erinevusi: kohtunik on sõjaväelane, kolonel James Pohl. Süüdimõistmiseks piisab üksnes kahest kolmandikust vandekohtunike häältest. Kohus on avalik, ent valdavalt 40-sekundilise viibega videoühenduse kaudu. Riigisaladuse mainimise korral katkestatakse ühendus nn tsensorinupuga.

Mis juhtub, kui viis meest ootuspäraselt süüdi mõistetakse?

Terroriaktide ohvrite kannatused sellega ilmselt ei lõpe. Pärast süüdimõistmisi on nii KSM-il kui ka ülejäänud neljal õigus edasi kaevata. Obama ise on hoiatanud, et USA ülemkohus võib süüdimõistva otsuse tühistada. Samuti võib sõjakomisjoni kohtus olla raskem saavutada surmanuhtlust. Isegi kui süüdimõistvad otsused pidama jäävad, võib edasikaebamine võtta kolm-neli aastat, kui mitte kauem. See tähendab, et terroriaktide ja viimase kohtuistungi vahele võib jääda tervelt 20 aastat.