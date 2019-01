Kavas on sekkumine Venezuelas? USA riikliku julgeoleku nõuniku märkmeblokki oli kirjutatud „5000 sõdurit Colombiasse”

Boltoni märkmeblokki oli kirjutatud kaks märget: „Afghanistan -> welcome the talks” („Afganistan -> tervita läbirääkimisi”), mis viitab ilmselt rahuläbirääkimistele Talibaniga Afganistanis, ning „5,000 troops to Colombia” („5000 sõdurit Colombiasse”), vahendab Washington Post.

Olukorra tundlikkuse tõttu anonüümseks jäänud Pentagoni ametnikud ütlesid, et USA kaitseministeerium ei ole saanud selles osas mingeid käske.

Kui märkmebloki kohta küsiti Valgelt Majalt, viidati sealt president Donald Trumpi ja Boltoni viimaste päevade avaldustele, mille järgi on „kõik võimalused laual”, mis puutub Venezuelasse.

Kõik see tekitab uusi küsimusi sõjalise sekkumise võimaluse kohta Venezuelas.

Sügisel oli Colombia Riohacha sadamas USA hospidallaev USNS Comfort, mis andis abi Venezuela pagulastele, aga laev on nüüdseks koju naasnud. USA sõjavägi on teinud Colombia relvajõududega koostööd aastaid, andes väljaõpet väga erinevates valdkondades.