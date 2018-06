Kaubandussõja järgmine vaatus: USA kehtestab täna Hiina vastu tariifid

USA meedia teatel otsustas president Donald Trump eile pärast oma valitsuse rahandus- ja kaubandusministritega kohtumist kehtestada Hiina kaupade impordile tariifid.

Tariifide maksumuseks plaanitakse 50 miljardit dollarit (43 miljardit eurot) aastas. Esimesena teatas uudisest Valge Maja allikale viidates portaal Bloomberg. Allika sõnul teatatakse otsusest ja tariifide alla langevate toodete täpsemast nimekirjast ametlikult täna. Väljavalitud tootegruppidele hakkab kehtima 25% suurune tariif.

Hiina on lubanud, et kehtestab USA tariifide korral samaväärsed tariifid USA toodetele, eeskätt autodele, lennukitele ja sojaubadele. Välisminister Wang Yi ütles eile, et Hiinal ja USA-l on valida kasuliku koostöö või mõlemapoolse kaotuseni viiva vastasseisu vahel. „Hiina valib esimese, loodame, et ka USA pool teeb sama aruka valiku,” ütles Wang.