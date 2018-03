Nepali pealinna Katmandu lennuväljal toimus õnnetus Bangladeshi reisilennukiga. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel on näha lennurajalt tõusvat suitsu.

Katmandu Tribhuvani rahvusvahelisel lennuväljal sõitis maandumisrajalt välja ja süttis põlema Bangladeshi lennufirma US-Bangla reisilennuk, vahendab BBC News.

Ametnike sõnul arvatakse, et lennuki pardal oli umbes 67 inimest.

Võimude teatel on seni päästetud 17 inimest.

Lennujaama esindaja ütles ajalehele, et kardetakse inimohvreid.

Meedia teatel oli lennuki näol tegemist Bombardier Dash 8 Q400-ga. FlightRadar24 andmetel maandus lennuk kell 14.20 kohaliku aja järgi.

Meanwhile in airport. Must be a plane. ☹️ pic.twitter.com/zD0J4DBxwE — Rushu (@roohsaa) March 12, 2018

