El Nacionali teatel on ametlik seletus, et Hispaanial on tähtis sõjaline kohalolek Balti riikides eesmärgiga osaleda ühistes jõududes vastukaaluks Vene ohule Balti riikidele.

Varjatud põhjusel ei ole aga El Nacionali väitel mingit pistmist ülaltooduga ning seda teab väga hästi Hispaania endine välisminister José Manuel García-Margallo, kes tunnistas esimesena, et Hispaania relvajõude kasutatakse vahetusrahana toetuse tõrjumiseks Kataloonia iseseisvusliikumisele.

Kui Margallo tunnistas 2017. aasta kevadel, et Kataloonia iseseisvumisprotsessi rahvusvahelise toetuse piiramiseks kasutatakse teenete ja vastuteenete poliitikat, tunnistas ta ka, et selle vahetuskauba osa on sõjaline kohalolek ja seda kaarti mängitakse eriti välja Balti riikides, mis oma hiljutise iseseisvumise tõttu Nõukogude Liidu alt on näidanud üles sümpaatiat Kataloonia suveräänsuse suhtes, kirjutab El Nacional.

Seesama Margallo tunnistas eelmise aasta mais, et selle teenete poliitika hulka kuulub ka „õhueskadrill Balti riikides”, mis viitab El Nacionali teatel Balti õhuturbele, mis tekitas eilse intsidendi.

El Nacional väidab, et lennuk, mis pidi eile tragöödia tekitama, kaitseb Hispaania ühtsust, mis väljaande teatel ei ole üllatav väide, kui tuletada meelde Hispaania endise kaitseministri María Dolores de Cospedali sõnu, kes ütles eelmise aasta detsembris Hispaania miniarmeed Lätis külastades, et sõjaväelased kaitsevad „oma maa huve ja Hispaania perekondade julgeolekut”. El Nacional peab seda avaldust Margallo teenete valguses veel üheks relvaks Kataloonia iseseisvusliikumise vastu.