Kataloonia valitsuse esindaja: millestki ei ole taganetud, peame oma veendumustele kindlaks jääma

Kataloonia valitsus lähtub pärast president Carles Puigdemonti eilset kõnet kahest asjast: esiteks – mitte millestki ei ole taganetud, vaid aeg on maha võetud, et anda võimalus dialoogiks Hispaania valitsusega, ning teiseks – kui dialoogi ei ole ja peaminister Mariano Rajoy valitsus käivitab Kataloonia otsevalitsemise, näitab see, et Kataloonia parlament peab iseseisvusdeklaratsiooni jõustama.

Seda ütles Kataloonia valitsuse esindaja Jordi Turull Catalunya Ràdiole. Ta hoiatas, et kui Kataloonia parlament on oma sõna öelnud, ei saa kellelgi enam kahtlusi olla Kataloonia valitsuse ja iseseisvusmeelsete erakondade kavatsustes seoses iseseisvusega. Praegu tahetakse aga Turulli sõnul selle iseseisvuse tingimuste üle dialoogi pidada, vahendab La Vanguardia.

Turull ütles, et Puigdemonti eilse ettepanekuga iseseisvusdeklaratsioon peatada ei ole midagi tagasi võetud, vaid tahetakse maha istuda ja rääkida. See, mida Puigdemont eile tegi, oli Turulli sõnul aja maha võtmine, mis ei ole samm tagasi millestki. Puigdemont soovib aga näha, kas valitsus on nõus mingis vormis järele andma. „Täna näeme me, kas nende jaoks dialoog eksisteerib või ei, ja seda näeb ka rahvusvaheline kogukond,“ ütles Turull.

„Kui nad rakendavad 155 (Hispaania põhiseaduse paragrahv 155, mis lubab teatud tingimustel regioonide autonoomia peatamist), tähendab see, et nad ei taha dialoogi, ja on selge, et me peame oma veendumustele kindlaks jääma,“ ütles Turull. Kuigi siis ei ole muud võimalust kui vabariik välja kuulutada ja see väljakuulutamine tuleb parlamendilt, kutsub Kataloonia pool praeguses staadiumis dialoogile ja et see ei jääks pelgalt formaalsuseks, sest soov dialoogiks on siiras, teatas Turull.