Kataloonia valitsus: iseseisvusreferendumiks on valmis üle 2300 valimisjaoskonna

Pühapäevaks kavandatud, kuid Madridi keelustatud Kataloonia iseseisvusreferendumiks on valmis üle 2300 valimisjaoskonna, teatas iseseisvusmeelne regionaalvalitsus täna.

Pressiesindaja Jordi Turull ütles ajakirjanikele, et kogu regioonis saab olema 2315 valimisjaoskonda ning referendumi korraldamisega tegeleb üle 7200 inimese, vahendab AFP.

„Kokku 5,3 miljonit katalaani, kellel on valimisõigus, on kutsutud valima,“ ütles Turull.

Pressikonverentsi lõpus näitasid Turull, Kataloonia asepresident Oriol Junqueras ja välissuhete juht Raül Romeva plastikust valimiskasti, millel oli regionaalvalitsuse sümbol.

Politsei on pidevalt konfiskeerinud valimistega seotud esemeid, sest neil on käsk referendumi toimumine ära hoida. Kohus on selle põhiseadusevastaseks kuulutanud.

Kuni eilseni ei olnud politsei aga leidnud ühtki valimiskasti. Eile aga konfiskeeris politsei neid ühe väikelinna laohoonest sadakond, kuigi firma, millele laohoone kuulub, väitis, et valimiskastid olid mõeldud jalgpalliklubi FC Barcelona sisevalimisteks.

Kohtunikud ja prokuratuur on viimastel päevadel andnud korraldusi ka valimistega seotud veebilehtede sulgemiseks ja referendumi korraldusmeeskonna põhiliste liikmete vahistamiseks.

Junqueras ütles ajakirjanikele, et kui keegi valimisjaoskonna sulgeb, on kodanikele alternatiivvõimalus hääletamiseks olemas. Rohkem Junqueras selle kohta ei paljastanud.

Junqueras kutsus inimesi üles hääletama vastutustundlikult ega alluma nende provokatsioonidele, kes tahavad hääletust peatada.