Kataloonia terrorirünnakute ohvrite arv tõusis 15-ni

Kataloonia siseminister Joaquim Forn ütles, et eelmisel nädalal Barcelonas ja Cambrilsis aset leidnud terrorirünnakute ohvrite arv on tõusnud 15-ni.

Forn ütles, et uus ohver on mees, kes leiti surnuks pussitatuna autost, mida üks ründaja kasutas arvatavasti sündmuspaigalt põgenemiseks, vahendab Associated Press.

Seni peeti hukkunuks 14 inimest: 13 sai surma, kui kaubik sõitis neljapäeval Barcelona La Rambla promenaadil rahva hulka, ning üks naine tapeti tunde hiljem rannikulinnas Cambrilsis.