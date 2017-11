Kataloonia tagandatud juhid lasti Belgias tingimisi vabaks

Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont ja neli ministrit lastakse tingimisi vabaks, otsustas Belgia uurimiskohtunik Brüsseli prokuratuuri teatel.

Viis katalaani andsid end eile hommikul Belgia föderaalsele õiguspolitseile üles ja andsid terve päeva ütlusi uurimiskohtunikule, kes pidi otsustama, mida teha nende kohta välja antud Euroopa vahistamismäärusega, vahendab Het Laatste Nieuws.

Kohtunik otsustas, et katalaanid võivad teatud tingimustel vabadusse jääda.

Tingimused, mida Puigdemont ja tema ministrid täitma peavad, on järgmised: neil on keelatud riigist ilma uurimiskohtuniku loata lahkuda. Lisaks sellele peab neil olema kindel peatumiskoha aadress ning nad peavad isiklikult kohale ilmuma iga kord, kui Belgia kohtuvõimud või politseiteenistused nad kohale kutsuvad. Need otsused ei ole edasikaevatavad.